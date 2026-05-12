Решетников: Экономика РФ после периода роста вступила в период донастройки

Российская экономика развивается циклично, после периода роста всегда следует период ее структурной донастройки. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«Надо понимать, что экономика всегда развивается циклично. И поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следует фаза такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки», — сказал глава ведомства.
Министр отметил, что в настоящее время как раз такой процесс в общем и наблюдается.
Как писал сайт KP.RU, ранее Решетников заявил, что экономика страны в ближайшее десятилетие не сможет устойчиво расти без притока мигрантов. Он особо подчеркнул, что речь идет не о неконтролируемом потоке иностранных граждан, а о точечном и прагматичном подходе. По его словам, стране нужна разумная и экономически выгодная миграция, причем в строго ограниченных объемах.