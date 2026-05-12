Решетников: Рост реальных доходов россиян составил 2,6% за первый квартал

Реальные доходы населения России продолжают увеличиваться, их рост составил 2,6% за первый квартал 2026 года. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 12 мая.
«В первом квартале, несмотря на некую отрицательную динамику в целом по экономике, у нас реальные доходы продолжили рост, 2,6 процента в реальном выражении», — приводит слова Решетникова пресс-служба Кремля.
По словам министра, реальные денежные доходы населения выросли на 26 процентов за последние три года. Реальные заработные платы россиян также выросли с начала 2026 года на 8%. Это указывает на то, что отечественный рынок сохраняет трудодефицитное положение, у людей есть работа и возможности.
