Решетников сказал, как изменились реальные зарплаты в РФ

Министр экономического развития России Максим Решетников в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что реальные зарплаты в России растут.
Решетников заявил, что рост фиксировался и в январе, и в феврале, а в марте, согласно предварительным оценкам, составил 8 процентов в реальном выражении.
По словам Решетникова, российская экономика показывает устойчивый рост.
Путин рассказал, что инфляция в РФ в годовом выражении составляет 5,6 процента.
