Решетников заявил о существенном снижении доли импорта в ВВП

Россия существенно снизила долю импорта в ВВП, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.
«У нас доля импорта в ВВП существенно сократилась. Это говорит о том, что мы в значительно большей степени опираемся на собственные силы в нашем развитии», — сказал министр.
Он отметил, что текущая задача — сделать это тенденцией.
Решетников также заявил, что, несмотря на внешние вызовы, экономика проявила себя «весьма достойно».
«Все-таки благодаря и принимаемым решениям, и накопленному потенциалу наша экономика проявила себя весьма достойно», — сказал он.
12 мая вице-премьер Александр Новак заявил, что темп роста ВВП России будет восстанавливаться — от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029-м. В сентябрьском прогнозе Минэкономики в 2026-м ожидался рост ВВП на 1,3%, к маю его понизили до 0,4%.
