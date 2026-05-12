Решетников рассказал Путину о росте объема инвестиций в России

Сегодня Минэкономразвития опубликовало сценарные условия среднесрочного прогноза на 2027−2029 годы, который станет основой для разработки нового трехлетнего бюджета. Согласно прогнозу, инфляция с 2027 года должна вернуться к целевым 4% после роста до 5,2% в 2026 году. Ожидается, что курс доллара будет постепенно расти до 96 ₽ к концу прогнозного периода, а цена нефти марки Urals стабилизируется вблизи $50 за баррель.