Решетников заявил о готовности экономики удержать четвертое место в мире

Российская экономика удержит четвертое место в мире по паритету покупательной способности (ППС), заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«По размеру экономики мы четвертая экономика в мире по паритету покупательной способности и эту позицию в ближайшее время будем удерживать», — сказал он (цитата по пресс-службе Кремля).
Решетников добавил, что ВВП на душу населения с 2017 года существенно сократил разрыв от американского — с 43 до 56%.
«При этом мы сокращали разрыв, а, например, многие наши европейские соседи, как правило, разрыв увеличивали», — отметил он.
Валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) — это ВВП страны, пересчитанный так, чтобы учесть разницу в уровнях цен между странами, а не просто рыночный валютный курс.
К примеру, если в США книга стоит $5, а в России — 400 рублей, то ППС составляет 80 рублей за $1, даже если рыночный курс валют иной.
