Путин обсудил с Решетниковым проблему скидок на маркетплейсах

Президент России Владимир Путин обсудил проблему скидок на маркетплейсах за счет продавцов во время встречи с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым. 12 мая министр представил главе государства доклад о макроэкономических показателях за последние несколько лет.
В ходе встречи Путин отметил работу ведомства над отказом от предоставления скидок на товары за счет представителей малого бизнеса, которые выставляют продукцию на маркетплейсы.
«Это касается и права продавца отказаться от практики предоставления скидок на товары за счет продавца, да?» — отметил президент в ходе рассказа Решетникова о на данную тему.
Министр назвал этот вопрос болезненной точкой, однако заявил, что ведомство убедило платформы, что подобные решения являются неправильными.
