Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин обсудил с Решетниковым проблему скидок на маркетплейсах

Решетников в беседе с Путиным назвал болезненной точкой вопрос о скидках на маркетплейсах за счет продавцов.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин обсудил проблему скидок на маркетплейсах за счет продавцов во время встречи с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым. 12 мая министр представил главе государства доклад о макроэкономических показателях за последние несколько лет.

В ходе встречи Путин отметил работу ведомства над отказом от предоставления скидок на товары за счет представителей малого бизнеса, которые выставляют продукцию на маркетплейсы.

«Это касается и права продавца отказаться от практики предоставления скидок на товары за счет продавца, да?» — отметил президент в ходе рассказа Решетникова о на данную тему.

Министр назвал этот вопрос болезненной точкой, однако заявил, что ведомство убедило платформы, что подобные решения являются неправильными.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Решетникова, что сейчас российская экономика развивается циклично и сейчас находится в периоде структурной донастройки.