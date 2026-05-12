Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решетников заявил Путину о поиске «баланса» в работе маркетплейсов

Глава ведомства Максим Решетников заявил, что власти намерены закрепить баланс между крупными платформами и малым бизнесом, включая правила предоставления скидок за счет продавцов.

Источник: РБК

Необходимо находить баланс между продавцами и крупными онлайн-платформами. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма доступна на сайте Кремля.

«Владимир Владимирович, большая повестка в плане структурных изменений. И платформенная экономика, у нас тут закон принят, мы тоже движемся, потому что платформенная экономика — это 1 миллион компаний, которые работают и которые по большому счету зависят там от десятка платформ, и они маленькие, а те суперкрупные. Поэтому надо находить баланс», — заявил Решетников.

Министр отметил, что власти «достаточно сильно» призвали платформы к порядку и сказал, что быстрорастущие онлайн-платформы не всегда понимают, какое гигантское влияние на хозяйство страны они оказывают.

«Поэтому мы их аккуратно тоже стараемся сохранять в режиме не запретов, а в режиме лучших практик, мягко, но закон уже есть, и закон нам очень многое позволяет», — сказал Решетников.

На вопрос президента, касается ли работа Минэка с платформами «права продавца отказаться от практики предоставления скидок на товар за счет продавца» Решетников заявил, что это «самая болезненная точка».

«Убедили платформы, они уже и сами понимают, что, конечно, ломать маркетинговые стратегии малого бизнеса, даже предоставляя скидку за свой счет, это неправильно. И бизнес тоже считает, что это неправильно. Поэтому я думаю, что мы на следующем этапе это уже законодательно закрепим», — рассказал Решетников.

Накануне, 12 мая, вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство работает над тем, чтобы не допускать монополизации рынка маркетплейсами. Новак отметил рост интернет-торговли с 2020 года, который в том числе происходит за счет перетока на интернет-площадки «классической» розницы и потребительского импорта.

«Основная задача, стоящая перед нами, — не допускать монополизацию рынка со стороны маркетплейсов, поддерживать конкуренцию как между платформами, так и внутри платформ между продавцами, а также защищать права потребителей», — сказал вице-премьер.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше