Решетников заявил Путину о поиске «баланса» в работе маркетплейсов

Необходимо находить баланс между продавцами и крупными онлайн-платформами. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма доступна на сайте Кремля.
«Владимир Владимирович, большая повестка в плане структурных изменений. И платформенная экономика, у нас тут закон принят, мы тоже движемся, потому что платформенная экономика — это 1 миллион компаний, которые работают и которые по большому счету зависят там от десятка платформ, и они маленькие, а те суперкрупные. Поэтому надо находить баланс», — заявил Решетников.
Министр отметил, что власти «достаточно сильно» призвали платформы к порядку и сказал, что быстрорастущие онлайн-платформы не всегда понимают, какое гигантское влияние на хозяйство страны они оказывают.
«Поэтому мы их аккуратно тоже стараемся сохранять в режиме не запретов, а в режиме лучших практик, мягко, но закон уже есть, и закон нам очень многое позволяет», — сказал Решетников.
На вопрос президента, касается ли работа Минэка с платформами «права продавца отказаться от практики предоставления скидок на товар за счет продавца» Решетников заявил, что это «самая болезненная точка».
«Убедили платформы, они уже и сами понимают, что, конечно, ломать маркетинговые стратегии малого бизнеса, даже предоставляя скидку за свой счет, это неправильно. И бизнес тоже считает, что это неправильно. Поэтому я думаю, что мы на следующем этапе это уже законодательно закрепим», — рассказал Решетников.
Накануне, 12 мая, вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство работает над тем, чтобы не допускать монополизации рынка маркетплейсами. Новак отметил рост интернет-торговли с 2020 года, который в том числе происходит за счет перетока на интернет-площадки «классической» розницы и потребительского импорта.
«Основная задача, стоящая перед нами, — не допускать монополизацию рынка со стороны маркетплейсов, поддерживать конкуренцию как между платформами, так и внутри платформ между продавцами, а также защищать права потребителей», — сказал вице-премьер.
