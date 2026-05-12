Глава Trumpf назвала ситуацию в экономике ФРГ худшей с 1945 года

Глава Trumpf Никола Лейбингер-Каммюллер заявила, что экономика Германия переживает наиболее тяжёлый период со времён окончания Второй мировой войны. Об этом она рассказала в интервью изданию Handelsblatt.
По словам предпринимателя, текущая ситуация оказалась серьёзнее даже последствий пандемии коронавируса. Среди основных проблем она назвала высокие процентные ставки, сохраняющуюся инфляцию, дорогие энергоресурсы и риск рецессии.
Лейбингер-Каммюллер также указала на усиливающуюся конкуренцию со стороны китайских производителей. По её оценке, европейский рынок сталкивается с потоком дешёвой продукции из Китая, что создаёт дополнительные сложности для местной промышленности.
Отдельно она затронула геополитические факторы. Руководитель Trumpf выразила обеспокоенность изменениями в отношениях между Европой и США, а также политическими процессами во Франции. Кроме того, она раскритиковала обсуждение возможного налога на богатство и указала на растущую нагрузку на пенсионную систему.
При этом сама Trumpf, несмотря на сокращение тысяч рабочих мест по всему миру, фиксирует рост портфеля заказов. Одним из наиболее успешных направлений компания называет производство лазеров для полупроводниковой отрасли, спрос на которые поддерживается развитием дата-центров.
Согласно приведённым данным, инфляция в Германии в апреле ускорилась до 2,9%. Среди факторов, влияющих на рост цен, упоминается ситуация на Ближнем Востоке, отразившаяся на стоимости топлива.
На фоне замедления промышленного роста и повышения производственных издержек представители немецкого бизнеса в последние месяцы всё чаще предупреждают о снижении конкурентоспособности экономики ФРГ и рисках дальнейшего ослабления инвестиционной активности в стране.
