Главная выставка отечественного бизнеса возвращается в Астану

С 22 по 24 мая в Международном выставочном центре EXPO пройдет крупнейшая выставка отечественных производителей — Ulttyq ónim — 2026. И в этом году она обещает стать рекордной, передает DKNews.kz.
Более 600 компаний со всего Казахстана, десятки отраслей, живые производственные зоны, искусственный интеллект для бизнеса, национальная мода, концерты и прямые продажи от производителей — организаторы делают ставку не просто на выставку, а на масштабный бизнес-фестиваль, который покажет, как сегодня выглядит современный казахстанский МСБ.
Почему о выставке будут говорить все.
За последние годы Ulttyq ónim превратилась в одну из главных площадок для продвижения казахстанского бизнеса. Здесь встречаются производители, инвесторы, банки, государственные институты и международные эксперты. Но в 2026 году проект выходит на совершенно новый уровень.
Количество участников выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом. В выставке примут участие свыше 600 компаний, а площадь экспозиции значительно расширена. Причем акцент теперь делают не только на товарах, но и на услугах — эта категория появится впервые.
Особое внимание уделят именно производственным предприятиям и региональному бизнесу. Для многих компаний участие в Ulttyq ónim — это возможность заявить о себе на всю страну, найти партнеров и выйти на новые рынки.
Что увидят посетители.
Выставка охватит практически все ключевые направления экономики: пищевую, легкую, тяжелую и химическую промышленность, мебельное и строительное производство, крафтовую индустрию и многое другое.
Но организаторы решили уйти от формата «просто стендов». На площадке появятся live-зоны, где посетители смогут увидеть реальные производственные процессы вживую.
Отдельный интерес вызывает блок, посвященный искусственному интеллекту. Гостям покажут, как ИИ уже сегодня помогает предпринимателям автоматизировать процессы, создавать бизнес-планы и повышать эффективность компаний.
Не только бизнес.
Ulttyq ónim — 2026 готовит и насыщенную развлекательную программу. Гостей ждут:
B2B-встречи и нетворкинг; показы национальной одежды; концертная программа с участием популярных артистов и блогеров; онлайн-конкурс «Халық таңдауы»; розыгрыши призов.
Кроме того, посетители смогут купить продукцию отечественных производителей напрямую — без наценок посредников.
Кто стоит за проектом.
Организатором выставки выступает Фонд развития предпринимательства «Даму» — дочерняя организация НУХ «Байтерек» — при поддержке Правительства Казахстана, Министерства национальной экономики и акимата Астаны.
За годы существования проект стал одной из ключевых платформ поддержки малого и среднего бизнеса страны.
Когда и где пройдет выставка.
Выставка состоится в Международный выставочный центр EXPO.
Торжественное открытие: 22 мая в 09:00. Время работы:
В этом году Ulttyq ónim может стать не просто выставкой, а настоящей витриной нового казахстанского бизнеса — современного, технологичного и готового конкурировать не только внутри страны, но и за ее пределами.