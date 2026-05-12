Инвестор Бахтин: курс доллара в мае опустится до 72,5 рублей

Инвестиционный стратег Александр Бахтин спрогнозировал, до каких пределов может опуститься курс доллара до конца мая. По оценкам аналитика, американская валюта может подешеветь до отметки 72,5 рубля. Этот показатель рассматривается как технический предел укрепления российской валюты. А обусловлен он началом налогового периода.
Александр Бахтин отметил, что в настоящее время рубль получает поддержку благодаря сразу нескольким факторам. Это стабильно высокие цены на нефть, наблюдаемые с начала весны, увеличение поступлений от несырьевого экспорта, в том числе, золота и удобрений, а также сохранение жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Эта линия подстегивает интерес инвесторов к рублевым облигациям, пишет Газета.ru.
А вот спрос на валюту внутри России остается на низком уровне, плюс активность импортеров пока не оказывает значительного давления на курс. Но ждать дальнейшего укрепления рубля не стоит, так как на рынке недостаточно текущего баланса спроса и предложения. По его оценке, в ближайшее время доллар вряд ли опустится ниже обозначенного уровня, поскольку фундаментальных предпосылок для этого нет.
По данным ЦБ на13 мая, стоимость американской валюты установлена Центробанком на отметке 73,79 рубля. Для сравнения, во вторник, 12 числа, курс доллара был зафиксирован на уровне 74,3 рубля, пишет aif.ru.
— В середине мая ожидается колебание доллара в пределах 72—76 рублей, евро — в коридоре 85—89 рублей, при этом торги юанем могут пройти в диапазоне 10,60—11,30 рубля, — сказал Rt инвестиционный стратег Спартак Соболев.