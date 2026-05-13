Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 13 мая

Нацбанк Беларуси понизил курс доллара и курс евро и повысил курс российского рубля на 13 мая, среда.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк скорректировал валютные курсы на 13 мая, среду. В итоге курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля подрос.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на среду, 13 мая, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7938 белорусского рубля, 1 евро — 3,2820 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7895 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, которые действовали во вторник, 12 мая, курс доллара и курс евро стали легче в валютной корзине, а курс российского рубля увеличился в среду, 13 мая. Сильнее в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0046 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0112 белрубля, а курс российского рубля повысился на 0,0048 белрубля.

Еще Белстат назвал топ подорожавших товаров в Беларуси.

