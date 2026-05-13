Банки усилили контроль за кибербезопасностью IT-подрядчиков

В то же время безопасность региональных филиалов просела: лишь 52% банков поддерживают там уровень киберзащиты головного офиса — падение на 8 п. п. год к году. Как пояснила директор по консалтингу Positive Technologies Юлия Воронова, атакующие все чаще ищут точки входа именно в территориально распределенных структурах, где дефицит кадров и ниже зрелость процессов. В Альфа-банке, по словам руководителя департамента кибербезопасности Сергея Крамаренко, используют единые централизованные подходы для всех подразделений.