Штраф за тонировку и отсутствие детского кресла вырос: все рейды ГИБДД в мае-июне 2026-го

Держите под рукой документы: права, СТС, полис ОСАГО (бумага или электронно).Если меняли фамилию/прописку — проверьте, уведомили ли ГИБДД в срок. Это одна из самых частых причин неприятного разговора в 2026 году. При остановке спокойно уточняйте причину и формат проверки. Массовые рейды обычно не скрывают: инспекторы прямо говорят, что идёт мероприятие. Если не согласны с постановлением — фиксируйте данные (ФИО, подразделение, номер нагрудного знака) и потом обжалуйте в установленном порядке. Спорить на обочине почти всегда бесполезно. Если выявили проблему с данными или документом — лучше решать её через МРЭО/ «Госуслуги», а не надеяться, что «пронесёт».