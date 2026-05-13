Как Владивосток решает жилищный вопрос льготников

— Возраст супругов — до 35 лет, допускается неполная семья (один родитель с ребёнком). Обязательна регистрация во Владивостоке и отсутствие жилья в собственности (при этом можно быть зарегистрированным у родителей). С ребёнком выплата составляет 35% от расчётной стоимости жилья — чуть более 1 млн рублей, без детей — 30%. Мы проверяем финансовую обеспеченность: у семьи должны быть собственные средства или возможность оформить ипотеку. Сертификаты выдаются в порядке очереди, однако многодетные семьи и участники СВО имеют приоритет по закону. После получения сертификата семья открывает специальный счёт в банке, выбирает квартиру, а средства перечисляются напрямую продавцу или застройщику — на руки они не выдаются. У сирот процедура аналогичная, но им чаще предоставляется готовое жильё, чтобы минимизировать риски. Жителям аварийного фонда компенсация выплачивается на руки.