Как Владивосток решает жилищный вопрос льготников

О том, кто получает квартиры, кому положены сертификаты и с чего начать путь к жилью, рассказал начальник управления Андрей Цуренко.
Несколько программ.
— Как сегодня во Владивостоке расселяют аварийное жильё? Кто попадает в программы переселения в первую очередь?
— Администрация краевого центра ведёт эту работу постоянно. Сейчас расселяем более 65 домов, признанных аварийными до 2017 года — именно под эту дату сформирована программа. В рамках текущего этапа построены четыре многоквартирных дома на улице Русской, 57. Недавно состоялось торжественное вручение ключей: глава города лично передал их гражданам из аварийного фонда и детям-сиротам. Мы специально совмещаем несколько программ в одном проекте — так эффективнее, и люди быстрее получают жильё. За последние пять лет улучшили жилищные условия более 1500 семей — почти 3000 человек, это свыше 56 тысяч квадратных метров жилья.
— Какие есть формы поддержки, кроме предоставления квартир?
— Все меры делятся на две категории: предоставление жилья и финансовая помощь. Дети-сироты с 23 лет, молодые семьи и жители аварийного фонда могут выбрать сертификат. Суммы следующие: молодым семьям — около 1 млн рублей на каждого члена семьи (можно добавить собственные средства, ипотеку или материнский капитал); сиротам — около 6,2 млн рублей, этого достаточно для покупки квартиры без ипотеки. Для горожан, чьё жильё признано аварийным, выплата производится по рыночной оценке. Малообеспеченные семьи имеют право на получение квартиры при подтверждении сложной жизненной ситуации.
Категория особого внимания.
— Как обеспечивают жильём детей-сирот и участников СВО?
— Сирот ставят на учёт автоматически с 14 лет: органы опеки анализируют имущественное положение и наличие закреплённого жилья. Право на жильё возникает с 18 лет, а с 23 лет можно выбрать сертификат вместо квартиры. Участники СВО — в приоритете. Если сирота или член молодой семьи участвует в СВО, обеспечение происходит уже на следующий год после подачи документов. В этом году 17 участников СВО получили сертификаты по программе «Молодая семья», ещё 10 — многодетные семьи участников СВО. В прошлом году таких было 23 многодетные семьи и 6 участников СВО. Недавно сирота — участник СВО получил квартиру в кратчайшие сроки. Также 13 участников СВО проживают в коммерческом фонде, несколько десятков — в служебном. Предоставляем жильё и военнослужащим Минобороны.
— Кто контролирует качество жилья для льготников? Куда обращаться после заселения?
— Требования чёткие: предоставляемое жильё должно соответствовать минимальной площади в зависимости от категории получателей. Квартира полностью благоустроена: кухня, санузел, всё оборудовано и готово к проживанию — «под ключ». Контроль осуществляют администрация, прокуратура и контрольно-счётная палата. Ежегодно перепроверяются как жилищный фонд, так и основания для предоставления жилья. При вручении ключей выдаём памятку: куда обращаться для открытия счетов, по гарантийным обязательствам, работе управляющей компании, устранению дефектов, регистрации по месту жительства. При необходимости перепланировки разъясняем порядок. Помогаем с документами, консультируем и сопровождаем.
Простые алгоритмы.
— С чего начать человеку, который понял, что имеет право на жильё?
— Важный нюанс: детям-сиротам и жителям аварийного фонда не нужно никуда обращаться самостоятельно. Сирот ставят на учёт органы опеки. Жителей аварийных домов мы находим сами, связываемся с ними и предлагаем варианты расселения. Остальным категориям, например малоимущим, нужно обратиться в МФЦ или подать заявление через «Госуслуги». Около 90% документов мы запрашиваем самостоятельно — достаточно паспорта и документов для идентификации. Не стоит пугаться длинных списков: мы проконсультируем по телефону или на личном приёме и обеспечим полное сопровождение.
— Кто может получить выплату по программе «Молодая семья»? Какую сумму и сколько ждать?
— Возраст супругов — до 35 лет, допускается неполная семья (один родитель с ребёнком). Обязательна регистрация во Владивостоке и отсутствие жилья в собственности (при этом можно быть зарегистрированным у родителей). С ребёнком выплата составляет 35% от расчётной стоимости жилья — чуть более 1 млн рублей, без детей — 30%. Мы проверяем финансовую обеспеченность: у семьи должны быть собственные средства или возможность оформить ипотеку. Сертификаты выдаются в порядке очереди, однако многодетные семьи и участники СВО имеют приоритет по закону. После получения сертификата семья открывает специальный счёт в банке, выбирает квартиру, а средства перечисляются напрямую продавцу или застройщику — на руки они не выдаются. У сирот процедура аналогичная, но им чаще предоставляется готовое жильё, чтобы минимизировать риски. Жителям аварийного фонда компенсация выплачивается на руки.
— Какие планы у администрации по обеспечению жильём?
— В этом году дополнительное строительство не предусмотрено, но ситуация может меняться. Планируем продолжить предоставление квартир на улице Русской, 57ш — корпус 2 и часть корпуса 1, всего почти 200 квартир. Получаем средства из краевого бюджета на восстановление старого фонда — его также будем предоставлять сиротам. Заключены контракты на участие в долевом строительстве для детей-сирот из числа участников СВО — адресно. Ежегодно обеспечиваем жильём практически все категории. Планы из года в год схожи: строительство, выплаты и использование вторичного жилья. Стараемся повышать показатели, используя все доступные ресурсы. Добиваемся увеличения финансирования — вдвое и более, поскольку потребность в жилье остаётся высокой. Это связано с демографией, кадровыми вопросами и текущими вызовами. Делаем всё возможное и будем усиливать эту работу.