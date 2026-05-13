Движение из-за ремонта дороги ограничат на проспекте Красного Знамени во Владивостоке

Движение из-за дорожных работ ограничат на проспекте Красного Знамени во Владивостоке. Рабочие бригады выйдут на участок уже с 07:00, сообщила пресс-служба муниципального предприятия «Содержание городских территорий».
«На участке от улицы Иманской до Океанского проспекта дорожники снимут поврежденный асфальт и уложат новый», — говорится в сообщении.
Движение будет временно ограничено. Водителей, которые обычно оставляют автомобили на этом участке, заранее просят убрать транспорт — на время работ движение будет перекрыто или существенно ограничено.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что на участке краевой трассы, проходящем через село Прохладное в Приморском крае, будет временно ограничено движение.