Движение из-за ремонта дороги ограничат на проспекте Красного Знамени во Владивостоке

Работы начнутся 13 мая и затронут участок от Иманской до Океанского проспекта.

Источник: PrimaMedia.ru

Движение из-за дорожных работ ограничат на проспекте Красного Знамени во Владивостоке. Рабочие бригады выйдут на участок уже с 07:00, сообщила пресс-служба муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

«На участке от улицы Иманской до Океанского проспекта дорожники снимут поврежденный асфальт и уложат новый», — говорится в сообщении.

Движение будет временно ограничено. Водителей, которые обычно оставляют автомобили на этом участке, заранее просят убрать транспорт — на время работ движение будет перекрыто или существенно ограничено.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что на участке краевой трассы, проходящем через село Прохладное в Приморском крае, будет временно ограничено движение.