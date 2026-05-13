«Хит Машинери» запускает долгосрочную аренду и операционный лизинг экскаваторов Hitachi

Официальный дистрибьютор строительных машин и оборудования Hitachi в России повышает доступность современной техники для компаний Дальнего Востока и Сибири. Программа «Хит Машинери» позволит без первоначального взноса получать в пользование новые гусеничные экскаваторы ZX200LC-5G и ZX380LC-5A полной массой 20−35 тонн, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». При этом дистрибьютор берет на себя все эксплуатационные расходы, за исключением ежедневной заправки топливом, что снижает финансовую нагрузку на бизнес заказчика и значительно уменьшает риски владения техникой.
Воспользоваться услугой операционного лизинга могут компании, задействованные в реализации крупных проектов с горизонтом планирования не менее 12 месяцев. Поскольку машины не ставятся на баланс лизингополучателя, еще одним требованием является определенное географическое положение объекта, на котором работает техника. Он должен находиться в радиусе 500 километров от действующих сервисных центров «Хит Машинери» в Хабаровске, Владивостоке и в Благовещенске. Это связано с необходимостью оперативного реагирования сервисных бригад при интенсивной эксплуатации экскаваторов.
В рамках договора заказчикам оказываются такие услуги, как регламентное техобслуживание, устранение неисправностей, замена деталей и агрегатов при заводском браке и в случае естественного износа, а также обеспечение необходимыми смазочными материалами. Перед использованием техники проводится вводный инструктаж сотрудников строительной компании. Для контроля за состоянием машин используется телематическая система, данные которой ложатся в основу ежедневных отчетов о работе экскаваторов. Таким образом, заказчик полностью освобождается от затрат на содержание оборудования и склада для хранения техники и запчастей, а кроме того, на организацию работы собственных сервисных служб.
Программа также предполагает услугу долгосрочной аренды новых экскаваторов. «Хит Машинери» осуществляет их полное техническое сопровождение, а оплата производится только за время выполнения конкретных задач, что обеспечивает экономию и дает заказчику возможность направить освободившиеся средства на развитие компании.
Опыт успешного применения долгосрочной аренды уже получен на инфраструктурных объектах федерального значения. В частности, в ходе строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург «Хит Машинери» передал в аренду несколько десятков экскаваторов Hitachi серии ZX330 до 2027 года, при этом средняя суточная наработка техники на объекте достигает 20 часов. Кроме того, на участках магистрального газопровода «Сила Сибири» в течение четырех лет эксплуатировались 44 единицы техники с фиксированной минимальной оплатой за 10-часовую смену.
— Мы хотим, чтобы в условиях высокой ключевой ставки и удорожания кредитов компании Дальнего Востока и Сибири могли сохранить темпы обновления парков без потери ликвидности. И предлагаем решения, которые позволят получить доступ к современной спецтехнике Hitachi без крупных начальных вложений и забот о ее обслуживании. За счет глубокой экспертизы в области сервиса мы минимизируем простои, которые в полевых условиях съедают львиную долю бюджета, и гарантируем предсказуемость затрат на весь срок лизинга. В результате клиент платит только за фактическое использование техники, сохраняя средства для других задач бизнеса, — отметил Михаил Брычков, коммерческий директор «Хит Машинери».
