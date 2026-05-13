Премьер Индии попросил граждан временно не покупать золото

Премьер-министр Нарендра Моди обратился к жителям Индия с призывом в течение года отказаться от покупки золотых украшений и других изделий из драгоценного металла. По его словам, такая мера поможет снизить нагрузку на золотовалютные резервы страны.
Глава индийского правительства заявил, что стране приходится тратить значительные средства на импорт золота, поэтому гражданам следует сократить расходы на товары, не относящиеся к предметам первой необходимости. Помимо этого, Моди предложил уменьшить потребление топлива и по возможности отказаться от лишних зарубежных поездок.
По данным Bloomberg, подобное обращение стало неожиданным для Индии, где золото традиционно играет важную роль в семейных накоплениях, свадебных церемониях и религиозных обрядах.
Инициативу поддержал аналитический центр Global Trade Research Initiative. Эксперты организации указали, что рост импорта драгоценных металлов оказывает давление на торговый баланс страны и валютные резервы. Согласно приведённым данным, объём импорта золота увеличился с 36,5 миллиарда долларов в 2022 году до 58,9 миллиарда долларов в 2025 году.
Ранее Моди также призывал граждан активнее пользоваться общественным транспортом, железными дорогами и электромобилями на фоне нестабильной мировой экономической ситуации и роста расходов на энергоресурсы.
Экономисты отмечают, что Индия остаётся одним из крупнейших мировых потребителей золота, а колебания спроса внутри страны традиционно оказывают заметное влияние на мировой рынок драгоценных металлов и курс индийской рупии.
