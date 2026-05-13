Mercedes-Benz продал все автосалоны в Берлине канадцу, сообщает Bild

Mercedes-Benz продал все свои берлинские автосалоны канадскому предпринимателю Кулдипу Биллану, главе Alpha Auto Group. Речь идёт о семи филиалах, где работают около 1,5 тыс. сотрудников, сообщает Bild со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

Работники узнали о сделке по электронной почте. Им предложили выбор: денежная компенсация или гарантия трудоустройства всего на один год. Затем текущие договоры расторгнут и заключат новые. Насколько новый владелец будет соблюдать тарифные обязательства — неизвестно.

Сотрудники два года пытались не допустить продажи, но безуспешно. По данным издания, концерн планирует продать автосалоны также в Гамбурге, Мюнхене и регионе Рейн — Рур. Под угрозой — в общей сложности 8 тыс. рабочих мест.

Ранее эксперт Сергей Паршиков назвал пять китайских брендов, запчасти на которые в России почти невозможно найти из-за ухода или банкротства производителей: Lifan, Zotye, Haima, Brilliance и Hawtai. Все эти марки больше не поставляют новые автомобили в РФ или прекратили существование.

