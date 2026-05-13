В России предложили резко увеличить зарплаты медсестёр

В Госдуме хотят повысить зарплаты медсестёр до 140% от средней по региону.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили увеличить зарплаты медсестёр до 130−140% от средней по региону. Соответствующее письмо глава ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Копия документа имеется у ТАСС.

Кроме того, лидер ЛДПР запросил в Минздраве статистику по дефициту кадров среди среднего медперсонала за 2020−2025 годы. Он также попросил предоставить сведения о средней фактической рабочей нагрузке на одну медицинскую сестру в разных звеньях системы здравоохранения.

По словам Слуцкого, в российском здравоохранении кадровая ситуация ухудшается — прежде всего из-за острого дефицита медсестер, фельдшеров и акушеров.

В регионах штаты медсестер укомплектованы лишь на 70−80%, добавил председатель комитета Госдумы по охране здоровья, замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов.

До этого в ГД выступили с инициативой создать единую медицинскую информационную систему в стране.

