Россиянам напомнили об условиях выхода на пенсию в 2026 году

Право выхода на пенсию по старости в 2026 году есть у женщин к 59 годам и мужчин к 64 годам. Это условие действует только при наличии 15 лет официального стажа и 30 пенсионных баллов. Об этом рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«Для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо одновременное соблюдение трех ключевых условий», — объяснила Подольская.
Так, для назначения страховой пенсии по старости в этом году по-прежнему достаточно иметь 15 лет рабочего стажа. Кроме того, по словам специалиста, с 2026 года снят лимит на учет времени ухода за детьми при расчете стажа.
Теперь время ухода за ребенком до 1,5 лет учитывается целиком. Если рождается двойня или тройня, сроки ухода суммируются, напомнила Подольская.
