Стал известен максимальный размер оплаты больничного в 2026 году

Максимальная выплата по больничному за один день в 2026 году достигнет примерно 7 тыс. рублей. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов для РИА Новости.
«Порядка 7 тыс. рублей составляет стоимость больничного в 2026 году», — сказал эксперт.
Как пояснил Леонов, размер выплаты для каждого человека определяется индивидуально. Конечная сумма пособия напрямую привязана к количеству лет, которые гражданин проработал официально.
В апреле Минздрав изменил порядок назначения больничных — в России начинают действовать обновленные правила. В частности, оформить листок нетрудоспособности теперь смогут те, кому эта опция прежде не была доступна.
В свою очередь в Минтруда напомнили, что оба работающих родителя могут взять отпуск при рождении двойни.