McDonald's зарегистрировал в России 14 товарных знаков

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Американская компания McDonald’s зарегистрировала в России 14 товарных знаков, выяснил корреспондент ТАСС.
Среди зарегистрированных товарных знаков — McCafe, Ronald McDonald House и McCrispу. Эти же товарные знаки зарегистрированы на русском языке — «МакКафе», «Дом Роналда Макдоналда» и «МакКриспи», следует из данных Роспатента.
В соответствии с ними, зарегистрированы также товарные знаки HappyMeal, «Биг Брекфаст Ролл», «МакФреш», «Макчикен», «Мэр Макчиз» и «Университет Гамбургерологии».
Кроме того, McDonald’s зарегистрировал два изобразительных товарных знака — персонаж «Гримас», который используется в рекламной кампании сети ресторанов быстрого питания, и утку, которая носит фартук с фирменной буквой «M».
McDonald’s приостановил работу в России весной 2022 года.
Ранее глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС говорил, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России. По его словам, товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя.