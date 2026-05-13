Сбер: число стоматологических клиник в РФ выросло в I квартале на 14%

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Общее число действующих стоматологических клиник в России увеличилось в январе — марте 2026 года по сравнению с таким же периодом годом ранее на 14%, превысив 27 тыс. объектов, выяснили эксперты «Сбер2 В Аналитика» и «Сбер2 В ЭДО» (материалы есть у ТАСС).
По данным исследования, в I квартале 2026 года товарооборот стоматологических услуг увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и достиг 151 млрд рублей. Количество покупок выросло до 15 млн (+5%), а общее число действующих клиник в стране увеличилось до 27 153 объектов (+14%), что указывает на усиление конкуренции.
Наиболее высокая динамика роста оборота зафиксирована в Омске (+79,5%), Ростове-на-Дону (+37,2%) и Самаре (+33,3%). В денежном выражении среди крупнейших рынков выделяется Екатеринбург, где оборот достиг 5,3 млрд рублей (+27,7%).
В 14 городах-миллионниках (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) сосредоточено около 21% совокупного оборота отрасли. В I квартале 2026 года в этих городах количество клиник возросло до 5 473 (+13%), при этом средний чек вырос на 19,5% и составил 9 508 рублей. Количество посещений увеличилось на 6,3% — до 3,3 млн, а общий оборот достиг 32,1 млрд рублей.
Портрет потребителя также остается стабильным. Основную аудиторию составляют женщины (67%), при этом наиболее активная возрастная группа — 35−44 года. Около 39% клиентов имеют детей, а 44% — собственный автомобиль. Средний доход посетителя стоматологических клиник составляет 98 тыс. рублей.
Исследование подготовлено с помощью аналитической платформы «Геоаналитика» за январь — март 2025 года и 2026 год по всей России. Эксперты также изучили 14 городов-миллионников, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.