Помогает ли ставка Нацбанка удержать цены на бензин и коммуналку в Казахстане, рассказал эксперт

Официальный уровень инфляции: что нужно знать
Официальный уровень инфляции — это комплексный показатель, который учитывает не только стоимость продуктов питания, но и платных услуг (коммунальные услуги, транспорт
Уровень общей инфляции может отличаться от продуктовой, так как она включает в себя несколько компонентов и показывает «среднюю температуру», то есть что-то подорожало, а что-то снизилось в цене.
Влияние базовой ставки Нацбанка на цены
Нацбанк не устанавливает цены на бензин или коммунальные услуги, но его базовая ставка влияет на общую стоимость денег, что отражается на поведении бизнеса.
Когда дорожают бензин и коммунальные услуги, расходы компаний на логистику, аренду
Снижение базовой ставки может стать фактором поддержки роста цен, так как кредиты становятся доступнее, что увеличивает покупательскую способность населения. В результате люди легче берут кредиты, больше тратят, и бизнес, видя это, поднимает цены. Рост цен начинает ползти дальше: сначала бензин, потом доставка, потом продукты, потом всё остальное.
Высокая базовая ставка нужна для того, чтобы притормозить этот процесс: чтобы люди тратили осторожнее, чтобы кредитов было поменьше, чтобы бизнес не переписывал ценники каждую неделю.
Ставка не сделает бензин дешевле сама по себе, но она может не дать росту цен на бензин превратиться в «подорожало всё».
Как работает механизм
При высоком уровне инфляции дорогие кредиты снижают покупательский спрос, что позволяет сдержать рост цен. Однако снижение базовой ставки делает кредиты доступнее, что увеличивает спрос населения. В результате бизнес начинает повышать цены, чтобы покрыть расходы на дорожающий бензин и коммунальные услуги, что может привести к ускорению инфляции и повлиять на уровень жизни казахстанцев.
Таким образом, высокая базовая ставка может помочь сдержать процесс роста цен и инфляции.