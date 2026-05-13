В Приморье утвердили квоты на добычу горбуши и симы

Как сообщает региональное правительство, согласно решению профильной комиссии, кампания начнется 20 мая в Тернейском муниципальном округе.
Общий прогнозируемый вылов в этом году зафиксирован на отметке порядка 3 тысяч тонн горбуши и 71,3 тонны симы.
Львиная доля этого объема — 2,3 тысяч тонн горбуши и 59,4 тонны симы — выделена для нужд промышленного рыболовства на севере края.
Особое внимание уделили коренным малочисленным народам (КМНС). Для общин, действующих в Тернейском, Ольгинском и Лазовском округах, зарезервированы следующие лимиты: горбуша — 33,6 тонны и сима — 11,8 тонны.
Для освоения этих объемов представителям КМНС необходимо подать официальную заявку на ведение лова.
Сроки начала промысла зависят от районов. В Тернейском округе ловля горбуши и симы стартует 20 мая и завершится 31 июля. В Ольгинском и Лазовском округах сезон на симу откроется 10 июня и продлится до конца июля.
Как пояснила заместитель министра лесного хозяйства и охраны животного мира края Яна Рыжкова, помимо распределения квот, комиссия жестко регламентировала места постановки сетей.
«Определены проходные периоды, время, когда промысел полностью прекращается, чтобы дать рыбе возможность беспрепятственно дойти до нерестилищ. Это критически важно для сохранения популяции», — подчеркнула Рыжкова.