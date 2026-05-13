1,8 млн кв. метров жилья купили в Иркутске за 2025 год

IrkutskMedia, 13 мая. В 2025 году в Иркутске зарегистрировано свыше 115 тысяч новых владельцев жилья на основании договоров купли-продажи и иных документов. 32 тысячи человек получили права на жилые помещения за аналогичный период. Статистика показывает, что показатели приобретения прав на жилые помещения упали на 2% по сравнению с 2024 годом.
В пресс-службе Иркутскстата рассказали, что общая площадь купленного жилья в прошлом году по столице Приангарья составила 1,8 млн кв. метров. В среднем каждая купленная жилплощадь насчитывает по 58 кв. метров. Средняя цена квадратных метров была равна 3,5 млн рублей.
Подавляющая часть покупателей (98,7%) были граждане РФ, в 1% случаев договор купли-продажи заключался с юридическими лицами, муниципальными образованиями и субъектами РФ, 0,3% покупателей составили иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица/государства.
83 тысячи договоров приходится на покупку жилья по иным основаниям: вступление в наследство, по договору дарения, обмен собственностью, рента, пожизненное содержание с иждивением и другие. На такие покупки пришлось 5 млн кв. метров, что составляет в среднем по 60 кв. метров на каждую жилплощадь.
Ранее агентство рассказывало, что рынок жилья в Иркутской области снова ушёл вверх. Средняя стоимость жилья на первичном рынке Иркутской области составила 163 161 рубль за кв. метр, увеличившись на 3,7%.