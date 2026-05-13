ЕЭК и Госстандарт Беларуси усиливают сотрудничество

Стороны обсудили вопросы технического регулирования и совершенствования норм Евразийского экономического союза, передает DKNews.kz.
Обсуждены вопросы техрегламентов ЕАЭС.
Одной из ключевых тем встречи стала действующая система регулирования производства и обращения пищевой продукции на таможенной территории ЕАЭС.
Участники переговоров рассмотрели:
проблемные вопросы, связанные со вступлением в силу техрегламента «О безопасности алкогольной продукции»; необходимость выработки согласованных решений между государствами-членами союза; изменения в техрегламент «О безопасности пищевой продукции».
Особое внимание стороны уделили вопросам оценки соответствия продукции. Речь шла об установлении форм, схем и процедур оценки соответствия на основе типовых схем, утверждённых Советом ЕЭК в 2018 году.
В центре внимания — цифровая маркировка товаров.
Во время встречи также обсудили пилотный проект по сопряжению системы маркировки товаров средствами идентификации с единым реестром сертификатов соответствия и деклараций.
Проект планируется реализовать между:
Госстандартом Беларуси; российским Центром развития перспективных технологий — национальным оператором системы маркировки товаров.
Стороны отметили важность согласования единых подходов для дальнейшего развития цифровых механизмов контроля качества и безопасности продукции.
Александр Субботин посетил профильные институты Беларуси.
В рамках визита Александр Субботин ознакомился с деятельностью организаций, подведомственных Госстандарту Беларуси.
Министру представили материально-техническую базу:
Белорусского государственного института метрологии; Белорусского государственного института стандартизации и сертификации.
В ЕАЭС продолжат совершенствовать техническое регулирование.
По итогам встречи стороны подчеркнули важность подобных консультаций для совершенствования права ЕАЭС в сфере технического регулирования.
Как отметили участники переговоров, работа в этом направлении позволит учитывать национальные интересы государств-членов союза и одновременно обеспечивать достижение общих целей ЕАЭС.