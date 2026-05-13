ЕЭК и Госстандарт Беларуси усиливают сотрудничество

Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин провёл встречу с председателем Государственного комитета по стандартизации Беларуси Еленой Моргуновой.

Источник: DKNews.kz

Стороны обсудили вопросы технического регулирования и совершенствования норм Евразийского экономического союза, передает DKNews.kz.

Обсуждены вопросы техрегламентов ЕАЭС.

Одной из ключевых тем встречи стала действующая система регулирования производства и обращения пищевой продукции на таможенной территории ЕАЭС.

Участники переговоров рассмотрели:

проблемные вопросы, связанные со вступлением в силу техрегламента «О безопасности алкогольной продукции»; необходимость выработки согласованных решений между государствами-членами союза; изменения в техрегламент «О безопасности пищевой продукции».

Особое внимание стороны уделили вопросам оценки соответствия продукции. Речь шла об установлении форм, схем и процедур оценки соответствия на основе типовых схем, утверждённых Советом ЕЭК в 2018 году.

В центре внимания — цифровая маркировка товаров.

Во время встречи также обсудили пилотный проект по сопряжению системы маркировки товаров средствами идентификации с единым реестром сертификатов соответствия и деклараций.

Проект планируется реализовать между:

Госстандартом Беларуси; российским Центром развития перспективных технологий — национальным оператором системы маркировки товаров.

Стороны отметили важность согласования единых подходов для дальнейшего развития цифровых механизмов контроля качества и безопасности продукции.

Александр Субботин посетил профильные институты Беларуси.

В рамках визита Александр Субботин ознакомился с деятельностью организаций, подведомственных Госстандарту Беларуси.

Министру представили материально-техническую базу:

Белорусского государственного института метрологии; Белорусского государственного института стандартизации и сертификации.

В ЕАЭС продолжат совершенствовать техническое регулирование.

По итогам встречи стороны подчеркнули важность подобных консультаций для совершенствования права ЕАЭС в сфере технического регулирования.

Как отметили участники переговоров, работа в этом направлении позволит учитывать национальные интересы государств-членов союза и одновременно обеспечивать достижение общих целей ЕАЭС.