Россиянам перечислили факторы выгодной продажи квартиры

Гибкость планировки квартиры стала одной из характеристик выгодной продажи недвижимости. Об этом агентству «Прайм» сообщила девелопер Марина Маловик.
«Дефицит земли в городах делает “вертикальное проектирование” конкурентным преимуществом. Такие решения увеличивают общую площадь благоустройства на 30% и заметно повышают комфорт среды», — сказала собеседница агентства.
Кроме этого, при выгодной продаже квартиры свою роль сыграют безбарьерная среда для роботов-курьеров, многоуровневое благоустройство с полезной кровлей и кладовыми помещениями, полноценные террасы, а также двор без машин с многофункциональными зонами.
Спрос на жилье с открытыми пространствами вырос за 3 года на 75%, а доплачивать за него согласны около 50% москвичей. По мнению Маловик, эти тренды станут ключевыми факторами ликвидности жилья в перспективе.
