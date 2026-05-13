Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам перечислили факторы выгодной продажи квартиры

Девелопер Маловик: через 10 лет выгодно продастся квартира с гибкой планировкой.

Источник: Комсомольская правда

Гибкость планировки квартиры стала одной из характеристик выгодной продажи недвижимости. Об этом агентству «Прайм» сообщила девелопер Марина Маловик.

«Дефицит земли в городах делает “вертикальное проектирование” конкурентным преимуществом. Такие решения увеличивают общую площадь благоустройства на 30% и заметно повышают комфорт среды», — сказала собеседница агентства.

Кроме этого, при выгодной продаже квартиры свою роль сыграют безбарьерная среда для роботов-курьеров, многоуровневое благоустройство с полезной кровлей и кладовыми помещениями, полноценные террасы, а также двор без машин с многофункциональными зонами.

Спрос на жилье с открытыми пространствами вырос за 3 года на 75%, а доплачивать за него согласны около 50% москвичей. По мнению Маловик, эти тренды станут ключевыми факторами ликвидности жилья в перспективе.

В свою очередь KP.RU предупреждал, что наследника квартиры могут обязать предоставить жилье постороннему, если это указано в завещании.