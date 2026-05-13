Эксперты сообщили о снижении продаж новых легковых машин из КНР за год на 14%

Всего в апреле было реализовано 47,7 тыс. таких автомобилей, указано в исследовании компании "Газпромбанк автолизинг"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Продажи новых легковых китайских автомобилей в РФ по итогам апреля 2026 года снизились на 14% в годовом выражении до 47,7 тыс. единиц. Об этом говорится в исследовании компании «Газпромбанк автолизинг», материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

При этом доля китайских марок в России в апреле составила 41%, тогда как год назад ее значение достигало 55%.

«В середине весны было реализовано 47,7 тыс. машин из Поднебесной, на 6 тыс. (+14%) больше, чем в марте, но на 8 тыс. (-14%) меньше, чем год назад в апреле», — сказано в исследовании.

Лидерами марочного рейтинга в этот период стали Haval (16,5 тыс. ед.), Geely (6,8 тыс.), Changan (4,5 тыс.), Jaecoo (3,4 тыс.) и Jetour (2,9 тыс.).