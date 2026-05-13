Эксперт Проскурин назвал самую маленькую квартиру в новостройке Москвы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Площадь самой компактной квартиры на первичном рынке недвижимости Москвы составляет 13,5 кв. м — это на 2 кв. м меньше, чем несколько лет назад, сообщил ТАСС коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин.
«Минимальная площадь квартиры на рынке первичного жилья Москвы составляет 13,5 кв. м. Такой объект без отделки можно купить за 6,2 млн рублей в районе Коммунарка», — рассказал Проскурин.
По его словам, два года назад минимальная площадь квартиры в новостройках Москвы составляла 15,7 кв. м. Столь компактную студию в жилом комплексе комфорт-класса в районе Западное Дегунино (САО) можно было приобрести за 8,3 млн рублей.
«При этом минимальная площадь апартаментов на первичном рынке два года назад составляла всего 10,3 кв. м. Объект можно было приобрести за 4,7 млн руб. в проекте реконструкции советского дома в Головинском районе (Северный административный округ)», — отметил эксперт.
Минимальная площадь.
По словам Проскурина, минимальная учетная норма жилой недвижимости составляет 10 кв. м. Более компактные лоты точно не могут иметь юридический статус жилья. А это значит, что прописаться в них нельзя. «В этом году Конституционный суд разрешил временную регистрацию в апартаментах. Однако оформить ее можно лишь в помещениях, параметры которых соответствуют жилым нормативам. В частности, площадь должна составлять, по меньшей мере, 10 квадратов. С учетом текущих цен даже на вторичном рынке Москвы небольшой объект без отделки площадью порядка 12−15 кв. м обойдется не менее чем в 3 млн рублей», — указал Проскурин.
Впрочем, небольшие квартиры и апартаменты обычно не приобретают исключительно с целью прописки, продолжил он. «Обычно такие помещения покупают инвесторы-рантье, чтобы сдавать в краткосрочную аренду. В свою очередь, для оформления прописки принято приобретать доли, в том числе не выделенные, которыми нельзя распоряжаться без согласия остальных собственников. В таком случае порог входа стартует всего от 1 млн рублей. Спрос на такие объекты остается стабильным», — заключил Проскурин.