Эксперт Проскурин назвал самую маленькую квартиру в новостройке Москвы

По словам Проскурина, минимальная учетная норма жилой недвижимости составляет 10 кв. м. Более компактные лоты точно не могут иметь юридический статус жилья. А это значит, что прописаться в них нельзя. «В этом году Конституционный суд разрешил временную регистрацию в апартаментах. Однако оформить ее можно лишь в помещениях, параметры которых соответствуют жилым нормативам. В частности, площадь должна составлять, по меньшей мере, 10 квадратов. С учетом текущих цен даже на вторичном рынке Москвы небольшой объект без отделки площадью порядка 12−15 кв. м обойдется не менее чем в 3 млн рублей», — указал Проскурин.