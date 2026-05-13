В Омске ТГК-11 ищет начальников цехов с зарплатой до 186 тысяч

На портале «Работа России» появились две вакансии на руководящие должности в ТГК-11.
Омская ТГК-11 разместила на портале «Работа России» две вакансии начальников цехов. Соискателям предлагают зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц.
Одна из вакансий связана с организацией технического и оперативного обслуживания, ремонта, диагностики и наладки сложного турбинного оборудования. От кандидата требуется высшее техническое образование и не менее трёх лет опыта работы. При этом два года он должен был занимать руководящую должность. Зарплатная вилка по этой позиции составляет от 105 до 183 тысяч рублей.
Вторая вакансия предполагает руководство цехом, связанным с тепловой автоматикой и измерениями. Будущий сотрудник должен обеспечивать исправность оборудования, планировать и организовывать ремонт, а также работать с персоналом.
К кандидату предъявляют больше требований: высшее образование в сфере автоматизации технологических процессов, опыт на инженерно-технических должностях в энергетике от трёх лет, уверенное владение компьютером и офисными программами. По этой вакансии предлагают от 151 до 186 тысяч рублей.
АО «ТГК-11» зарегистрировано в Омске в 2005 году. Компания занимается производством электроэнергии на тепловых электростанциях и обеспечением их работы. Генеральный директор предприятия — Дмитрий Бондарь. По итогам 2025 года выручка организации составила 28 млрд рублей, при этом чистый убыток достиг 3 млрд рублей.