Что делать, если продавец требует оплату наличными в Казахстане

Иногда продавцы отказываются принимать оплату картой или QR и требуют наличные деньги. Если это произошло, можно обратиться в органы госдоходов. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Казахстане по закону оплачивать товары и услуги можно разными способами. Однако иногда предприниматели отказываются принимать оплату картой или по QR-коду и требуют наличные деньги. Такие требования незаконны.

Покупатели сами могут выбрать способ оплаты, а продавец обязан его принять. Согласно статье 25 закона РК «О платежах и платёжных системах», платежи могут осуществляться различными способами: банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами. Предприниматели обязаны принимать все перечисленные формы оплаты наравне.

Если продавец отказывается принять платёж, покупатель может:

  1. Направить обращение через сервис e-Otinish и приложить доказательства (фото, видео, чеки, свидетельские показания).

  2. Обратиться лично в территориальное управление государственных доходов.

За отказ принимать карту в Казахстане предусмотрено наказание:

  • В первый раз — предупреждение.

  • За повторное нарушение — штраф:

    • Для малого бизнеса — 40 месячных расчётных показателей (МРП), то есть 173 000 тенге в 2026 году.

    • Для среднего бизнеса — 60 МРП (259 500 тенге).

    • Для крупного бизнеса — 100 МРП (432 500 тенге).