Что делать, если продавец требует оплату наличными в Казахстане

В Казахстане по закону оплачивать товары и услуги можно разными способами. Однако иногда предприниматели отказываются принимать оплату картой или по QR-коду и требуют наличные деньги. Такие требования незаконны.
Покупатели сами могут выбрать способ оплаты, а продавец обязан его принять. Согласно статье 25 закона РК «О платежах и платёжных системах», платежи могут осуществляться различными способами: банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами. Предприниматели обязаны принимать все перечисленные формы оплаты наравне.
Если продавец отказывается принять платёж, покупатель может:
Направить обращение через сервис e-Otinish и приложить доказательства (фото, видео, чеки, свидетельские показания).
Обратиться лично в территориальное управление государственных доходов.
За отказ принимать карту в Казахстане предусмотрено наказание:
В первый раз — предупреждение.
За повторное нарушение — штраф:
Для малого бизнеса — 40 месячных расчётных показателей (МРП), то есть 173 000 тенге в 2026 году.
Для среднего бизнеса — 60 МРП (259 500 тенге).
Для крупного бизнеса — 100 МРП (432 500 тенге).