Депутат Панеш предложил компенсировать траты на ремонт подъездов за счет бюджета

Необходимо обратиться в местную администрацию с заявлением о компенсации. К заявлению прилагаются акт приемки работ, копии договоров и платежных документов, подтверждающих расходы, протокол общего собрания собственников, которым принято решение о проведении работ за свой счет, пояснил Панеш. «Компенсация не должна превышать установленные местные нормативы стоимости аналогичных работ, выполняемых за бюджетный счет. Приоритет отдается социально значимым работам: установка пандусов и поручней для инвалидов и пожилых, обустройство детских площадок, ремонт подъездов в домах, где проживают маломобильные группы населения», — подчеркнул он. Если управляющая компания и администрация не делают свою работу, а жильцы делают за них — государство обязано компенсировать людям их затраты, считает Панеш.