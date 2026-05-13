Депутат Панеш предложил компенсировать траты на ремонт подъездов за счет бюджета

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Жители многоквартирных домов зачастую за свой счет делают ремонт в подъездах, благоустраивают придомовые территории, при этом управляющие компании и местные власти бездействуют годами — по закону эти расходы остаются исключительно на совести жильцов, но пора это менять. Если собственники за свой счет сделали то, что обязано сделать государство, они имеют право на компенсацию. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).
По закону текущий ремонт общего имущества (подъезды, лестницы, лифтовые холлы) и благоустройство придомовой территории — прямая обязанность управляющей компании: если жители платят за содержание и ремонт, но управляющая компания ничего не делает, это нарушение, подчеркнул он. «Многие жильцы не хотят ждать. Они сами красят стены, меняют окна, ремонтируют козырьки подъездов, сажают цветы, устанавливают детские площадки. Вкладывая свои деньги и свой труд, они по сути выполняют работу, за которую уже заплатили через квитанции управляющей компании», — указал депутат.
Что могут компенсировать жильцам.
Парламентарий предлагает предоставить жильцам право обращаться в местную администрацию за компенсацией фактически произведенных затрат в следующих случаях: ремонт подъезда (покраска стен и потолков, замена окон и дверей, ремонт напольного покрытия, освещения, восстановление штукатурки); установка пандусов и поручней для маломобильных групп населения (если этого не сделала УК); благоустройство придомовой территории (установка скамеек, урн, детских и спортивных площадок, озеленение, асфальтирование пешеходных дорожек); оборудование контейнерных площадок (если администрация не предоставила их в срок).
«Сначала следует уведомить управляющую компанию и администрацию о планируемых работах до их начала — письменно, с отметкой о вручении. Если в течение разумного срока — например, трех месяцев — работы не выполнены, жильцы вправе провести их за свой счет. После завершения работ — благоустроенная территория или отремонтированный подъезд должны быть приняты комиссией с участием представителей управляющей компании, администрации и инициативной группы жильцов с составлением акта выполненных работ», — отметил депутат.
Необходимо обратиться в местную администрацию с заявлением о компенсации. К заявлению прилагаются акт приемки работ, копии договоров и платежных документов, подтверждающих расходы, протокол общего собрания собственников, которым принято решение о проведении работ за свой счет, пояснил Панеш. «Компенсация не должна превышать установленные местные нормативы стоимости аналогичных работ, выполняемых за бюджетный счет. Приоритет отдается социально значимым работам: установка пандусов и поручней для инвалидов и пожилых, обустройство детских площадок, ремонт подъездов в домах, где проживают маломобильные группы населения», — подчеркнул он. Если управляющая компания и администрация не делают свою работу, а жильцы делают за них — государство обязано компенсировать людям их затраты, считает Панеш.