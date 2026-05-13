Правила регистрации трудовых договоров в ЕСУТД изменились в Казахстане

Поправки направлены на актуализацию терминологии и дальнейшую цифровизацию процессов учета трудовых отношений в связи с принятием Цифрового кодекса.
Так, в документе понятия «информационная система» и «объекты информатизации» заменяются на «цифровая система» и «цифровые объекты».
Также обновлены определения ЕСУТД, веб-портала «цифрового правительства» и электронной цифровой подписи. Кроме того, государственный информационный портал «Электронная биржа труда» будет именоваться единой цифровой платформой занятости.
Уточняется порядок интеграции кадровых систем работодателей с ЕСУТД и предоставления согласия работников через цифровые системы с использованием ЭЦП.
В частности, говорится, что работодатель представляет сведения путем интеграции цифровой системы кадрового обеспечения с ЕСУТД либо через единую цифровую платформу занятости «Электронная биржа труда» или другие цифровые системы по автоматизации учета трудовых договоров, интегрированные с ЕСУТД.
Для интеграции цифровой системы кадрового обеспечения работодатель организовывает работы по интеграции.
Для представления сведений через единую цифровую платформу занятости «Электронная биржа труда» работодатель регистрирует личный кабинет с подтверждением ЭЦП и заполняет в личном кабинете необходимые сведения и отправляет их в ЕСУТД, подписав электронной цифровой подписью.
С внесенными работодателем изменениями в сведения работник ознакамливается в личном кабинете на веб-портале «цифрового правительства».
Работник получает сведения, содержащиеся в ЕСУТД, через личный кабинет физического лица на веб-портале «цифрового правительства», в котором данные сведения отражаются автоматически в течение одного рабочего дня после внесения их работодателем в ЕСУТД.
Работодатель получает сведения о трудовой деятельности претендентов и работников, содержащиеся в ЕСУТД, с их предварительного согласия при наличии интеграции.
Предварительное согласие предоставляется претендентом и работником в цифровой системе кадрового обеспечения работодателя посредством использования ЭЦП.
Аналогичные правки внесены в:
Правила проведения медико-социальной экспертизы; Стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара; Стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях полустационара; Стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях оказания услуг на дому; Стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях временного пребывания; Правила формирования тарифов на специальные социальные услуги; Правила ведения реестра независимых экспертов медико-социальной экспертизы, а также основания включения в реестр и исключения из него; Правила и критерия оценки результатов работы независимых экспертов медико-социальной экспертизы; Правила оплаты услуг независимых экспертов медико-социальной экспертизы и тарифы на услуги независимых экспертов медико-социальной экспертизы; Правила оказания госуслуги «Выдача разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица, и на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными».
Приказ вводится в действие с 17 мая, за исключением норм, которые вводятся с 12 июля.