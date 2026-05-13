АТОР: авиабилеты в Сочи и Кавминводы на лето подешевели на 20−40%

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Средняя стоимость авиабилетов в Сочи в начале июня 2026 года снизилась на 18,4%, в Минеральные Воды — на 37,7% по сравнению с началом мая. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«В Сочи средняя стоимость билета без багажа упала на 18,4%, а в Минеральные Воды — на 37,7%. Это значит, что лететь на юг в первый день лета оказалось в среднем значительно дешевле, чем в первых числах мая, когда многие планируют поездки только на праздники. Вероятно, к июню авиакомпании снизили тарифы из-за возросшего предложения», — говорится в сообщении.
По данным ассоциации, минимальные тарифы на авиабилеты по России без багажа за месяц снизились в среднем на 4%, с 11 038 до 10 593 ₽ При этом медианная цена упала значительно сильнее: на 10%, с 10 251 до 9 222 ₽ Для тарифов с багажом динамика похожая, но менее выраженная: средняя цена снизилась на 5,5% (с 14 199 до 13 424 ₽), а медианная — на 9% (с 13 259 до 12 061 ₽) «Медианное падение здесь тоже сильнее среднего, что снова указывает на широкий спектр подешевевших билетов, а не только на отдельные выгодные предложения», — пояснили в АТОР.
Наиболее значительно (на 17−24%) за месяц подешевели билеты (с багажом и без) из Калининграда, Минеральных Вод и Сочи. Также заметно, но умеренно подешевели перелеты из Казани (на 12−15%) и Санкт-Петербурга (на 5−6%). Напротив, из Екатеринбурга, Москвы и особенно Новосибирска цены выросли. В Москве подорожание составило около 12−16%, а в Новосибирске — рекордные 20−29%.
«Снижение цен на авиабилеты сложно назвать однозначно позитивной новостью. С одной стороны, это дает возможность покупателям сэкономить на перелете в Сочи или Минеральные Воды в начале лета. С другой, для экономики туристической и авиационной отраслей это может быть тревожным сигналом значительного снижения интереса к перелетам на российские курорты в предстоящем сезоне и ограниченной покупательной способности туристов», — подчеркнули в ассоциации.
Статистика получена в рамках ежемесячного мониторинга «Вестником АТОР» минимальных тарифов на перелеты между крупнейшими аэропортами туристических городов России. Эксперты сравнили цены на авиабилеты на первый рабочий день месяца, следующего за текущим. В данном мониторинге использован срез минимальных тарифов с багажом и без с вылетом 1 июня, актуальных на 6−7 мая.