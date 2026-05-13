Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СДЭК: почти каждый третий заказ в Москве доставляется курьером "до двери"

Самовывоз остается преобладающим форматом получения заказов во всех регионах России, сообщили в пресс-службе логистического оператора.

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Практически каждый третий заказ в столице доставляется курьером. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе логистического оператора СДЭК. Там отметили, что среди городов, в которых услуга доставки «до двери» пользуется наибольшим спросом, оказались также Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар.

«Лидером по популярности услуги “до двери” стала Москва, где курьером доставляется почти каждый третий заказ (32%). В топ-5 городов также вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар», — сказано в сообщении.

При этом спрос на курьерскую доставку напрямую зависит от уровня экономического развития города. В мегаполисах жители чаще готовы платить за удобство, экономию времени. В то же время самовывоз остается преобладающим форматом получения заказов во всех регионах России, рассказали аналитики.

На выбор способа получения влияет и вес посылки. Легкие товары — до полукилограмма — предпочитают получать курьером в 39% случаев. Чем груз массивнее, тем чаще пользователи забирают заказ самостоятельно, так как отправлять тяжелую посылку «до двери» дороже. Однако при весе более 20 кг клиенты снова готовы доплатить за доставку, говорится в сообщении логистического оператора.

Как рассказали в пресс-службе, сезонность тоже влияет на выбор способа доставки. Реже всего (около 20% заказов) клиенты выбирают доставку курьером в мае, когда многие уезжают на дачу, и в ноябре, когда еще нет новогодней суеты. Наиболее популярны курьерские услуги декабре, январе, феврале и марте. «Это можно объяснить не только погодными факторами, но и отсутствием времени в череде праздников», — сказали представители СДЭК.