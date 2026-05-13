СДЭК: почти каждый третий заказ в Москве доставляется курьером "до двери"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Практически каждый третий заказ в столице доставляется курьером. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе логистического оператора СДЭК. Там отметили, что среди городов, в которых услуга доставки «до двери» пользуется наибольшим спросом, оказались также Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар.
При этом спрос на курьерскую доставку напрямую зависит от уровня экономического развития города. В мегаполисах жители чаще готовы платить за удобство, экономию времени. В то же время самовывоз остается преобладающим форматом получения заказов во всех регионах России, рассказали аналитики.
На выбор способа получения влияет и вес посылки. Легкие товары — до полукилограмма — предпочитают получать курьером в 39% случаев. Чем груз массивнее, тем чаще пользователи забирают заказ самостоятельно, так как отправлять тяжелую посылку «до двери» дороже. Однако при весе более 20 кг клиенты снова готовы доплатить за доставку, говорится в сообщении логистического оператора.
Как рассказали в пресс-службе, сезонность тоже влияет на выбор способа доставки. Реже всего (около 20% заказов) клиенты выбирают доставку курьером в мае, когда многие уезжают на дачу, и в ноябре, когда еще нет новогодней суеты. Наиболее популярны курьерские услуги декабре, январе, феврале и марте. «Это можно объяснить не только погодными факторами, но и отсутствием времени в череде праздников», — сказали представители СДЭК.