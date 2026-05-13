Силуанов назвал три опоры стабильности финансовой системы России

Силуанов назвал бюджетную дисциплину одним из факторов финансовой стабильности.

Источник: Комсомольская правда

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал ключевыми факторами устойчивости российской финансовой системы жесткую бюджетную дисциплину, накопленные резервы и независимую платежную инфраструктуру.

«Жесткая бюджетная дисциплина, подушка безопасности и независимость расчетной инфраструктуры — ключевые факторы, поддерживающие нашу финансовую систему», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, именно сочетание этих элементов позволяет сохранять устойчивость экономики в условиях внешнего давления и нестабильности на мировых рынках. Министр отметил, что действующее бюджетное правило помогло сформировать значительные резервы в периоды благоприятной экономической конъюнктуры.

Отдельное внимание Силуанов уделил развитию национальной платежной инфраструктуры. Он заявил, что создание собственной системы передачи финансовых сообщений и запуск карты «Мир» имеют стратегическое значение для страны.

«Страна, чьи платежи зависят от внешней кнопки, всегда уязвима. Расчеты внутри страны не должны зависеть от политической воли извне», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о сохраняющихся структурных вызовах для российской экономики. Одной из главных проблем он назвал дефицит кадров на фоне рекордно низкой безработицы и максимальной занятости населения.

Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше