«Норникель» и институт химии им. Н. С. Курнакова объединяют усилия по проектированию новых материалов на основе драгметаллов

Для «Норникеля» этот проект — часть большой технологической ставки. Компания инвестирует около 100 млн долларов. США в развитие палладиевых технологий до 2030 года и уже открыла первую в мире специализированную лабораторию по исследованию материалов на основе палладия в кластере «Ломоносов» в Москве. Но значение проекта выходит далеко за рамки корпоративных интересов.