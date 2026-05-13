ВТБ поздравил с Днем Великой Победы жителей Красноярского края и Хакасии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ВТБ присоединился к праздничным мероприятиям по случаю 81-й годовщины Великой Победы и поздравил с памятной датой жителей Красноярского края и Хакасии.
В Красноярске сотрудники банка для жителей Кировского, Советского, Свердловского районов организовали праздничные локации, вместе с горожанами приветствовали прибытие поезда Победы на железнодорожный вокзал. Представители ВТБ проводили тематические викторины, вручали призы и сувениры от банка, вместе с участниками праздника писали письма тем, кто сейчас несет военную службу.
В Красноярске сотрудники банка посетили пансионат «Ветеран». В Зеленогорске вместе с представителями администрации города поздравили участников ВОВ праздничным концертом и подарили им подарки. Песни военных лет исполняли во дворах домов, где живут ветераны. В Черногорске и Абакане специалисты ВТБ поздравляли участников ВОВ, узников концлагерей и детей войны, вместе с норильчанами танцевали «Вальс победы».
«Этот день имеет большое значение для каждого из нас, ведь история каждой семьи неразрывно связана с трагическими событиями тех лет. Во всех точках присутствия банка на территории Красноярского края и Хакасии, вместе со всеми мы чествовали героев, которые заплатили дорогую цену за мирное небо. Мы делаем это для того, чтобы День Победы оставался важной вехой в памяти поколений», — отметил Александр Ванюшкин, управляющий ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва.