Коммунальные сети Комсомольска-на-Амуре обновят за 17 млрд рублей

В Комсомольске-на-Амуре на коллегии, прошедшей под руководством главы муниципалитета Дмитрия Заплутаева, обсудили планы по обновлению коммунальной инфраструктуры. В рамках грядущего отопительного сезона в городе предполагается модернизировать почти 3 км водопроводных и канализационных сетей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По информации пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, крупные контракты уже заключили. Так, реконструкция городских очистных сооружений канализации обойдется инвестору в 16,31 млрд рублей, а обновление 5,71 км сетей открытым способом — в 1,225 млрд рублей. Помимо этого, предприятие модернизирует 1,49 км сетей методом санации на сумму, превышающую 283 млн рублей. Работы предполагается завершить до конца 2028 года.
— Наша основная задача — обеспечить бесперебойную и безаварийную подачу качественной питьевой воды и отвод стоков для всех жителей города. В рамках подготовки к отопительному сезону 2026−2027 гг. мы запланировали капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей общей протяженностью 2 746,2 погонных метра, а также подготовку зданий и оборудования, — сказал директор «Росводоканал-Комсомольск» Александр Шейн.
Также в этом году «РВК-Комсомольск» планирует спроектировать дополнительно шесть инфраструктурных объектов. В их числе — реконструкция водозаборных сооружений, магистрального водопровода и строительство выпуска очищенных сточных вод.
Кстати, на заседании обсудили и итоги работы предприятия в прошлом отопительном сезоне. Всего с 1 декабря 2025 года по 8 апреля 2026 года на сетях «РВК-Комсомольск» зафиксировали 26 водопроводных повреждений. За тот же период произошло 2 аварии на канализационных сетях.
Напомним, ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что концессионное соглашение между правительством Хабаровского края, администрацией Комсомольска-на-Амуре и группой компаний «Росводоканал» заключили на 49 лет.