Силуанов: в расчетах за нефть мир отказывается от доллара и переходит на юань

Мировые расчеты за нефть переходят от традиционного доллара к китайскому юаню. Это происходит из-за ситуации в Ормузском проливе — государства ищут более надежные инструменты для платежей. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр финансов Антон Силуанов.
«В первую очередь, конечно, в юанях рассчитываются китайские покупатели. Но и другие страны присматриваются к этой валюте. Особенно если сталкиваются с политическим давлением», — уточнил глава минфина.
Накануне президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном продлении лицензии на сделки с российской нефтью, заявил о намерении предпринять все необходимые меры для контроля цен на нефть.
Как сообщал KP.RU, продление снятия санкций США затрагивает свыше 100 млн баррелей сырья, находящегося в пути. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что все больше стран начинают понимать роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики.