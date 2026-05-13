На омскую компанию пожаловались из-за посторонних предметов в конфетах

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области отчиталось о профилактическом мероприятии в отношении ООО «Сладуница». На омского производителя поступила жалоба о неких сторонних предметах в продукции.
«В адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области поступило обращение вх. № 2594/ж-2026 от
В связи с этим компании 8 мая 2026 года было объявлено предостережение о недопустимости нарушения санитарного законодательства.
Отметим, позиция производителя по данной жалобе неизвестна.