На омскую компанию пожаловались из-за посторонних предметов в конфетах

В результате было вынесено предостережение.

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области отчиталось о профилактическом мероприятии в отношении ООО «Сладуница». На омского производителя поступила жалоба о неких сторонних предметах в продукции.

«В адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области поступило обращение вх. № 2594/ж-2026 от 16.04.2026 г. на нарушение санитарного законодательства, а именно наличие посторонних включений (проволока) в конфетах “ТираМиссо”», — говорится в документе.

В связи с этим компании 8 мая 2026 года было объявлено предостережение о недопустимости нарушения санитарного законодательства.

Отметим, позиция производителя по данной жалобе неизвестна.