Негаснущая память: горняки СУЭК-Красноярск отпраздновали День Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В канун 81-й годовщины Великой Победы сотрудники филиалов АО «СУЭК-Красноярск» приняли участие в десятках памятных акций. Этот праздник для угольщиков один из самых главных в году: за каждой традицией стоит глубокий личный смысл, а память о героях живёт в сердцах и передаётся из поколения в поколение.
Накануне праздника горняки поздравляли ветеранов. Управляющий Назаровским разрезом Виктор Губанов с активистами предприятия навестил участника Великой Отечественной войны Дмитрия Даниловича Абрамова. В 18 лет он ушёл на фронт, прошёл Венгрию и Чехословакию, Победу встретил в Австрии в Альпах, а после войны посвятил себя горняцкому труду, став одним из выдающихся директоров предприятия. «Для нас очень важно лично приехать, сказать слова благодарности и ещё раз поклониться человеку, благодаря которому мы сегодня живём, работаем и растим детей под мирным небом», — отметил Виктор Губанов.
На Бородинском ремонтно-механическом заводе (филиал ООО «ЕСК СУЭК») память героев почтили у монумента юным труженикам тыла, открытого в год 75-летия Победы. «Ежегодно возлагаем цветы, чтим тех, кто наравне со взрослыми, превозмогая усталость, голод и лишения стоял у станков и приближал Победу», — рассказывает начальник службы по работе с персоналом и административно-хозяйственной деятельности Бородинского РМЗ Юлия Матухно. Сотрудники Берёзовского разреза возложили цветы к мемориалу на территории предприятия, а активисты совета молодёжи организовали для коллег мини-концерт с песнями военных лет, вальсом и стихами.
Особое место заняли инициативы, бережно хранящие историю в деталях. Ежегодно пополняются «Стены Памяти» — экспозиции с фотографиями участников войны и тружеников тыла, родственников сотрудников предприятий. Коллективы украсили окна административных зданий к акции «Окна Победы». На телеэкранах производственных участков транслировались видеоролики о войне, сюжеты о фронтовиках — ветеранах Компании, а также трогательные стихотворения в исполнении детей горняков.
Традиционно Дню Победы посвятили множество спортивных мероприятий. Накануне 9 Мая на Бородинском разрезе прошли соревнования по русскому жиму и дартсу. Спортсмены Берёзовского разреза встретились на футбольном турнире. Горняки также присоединились к легкоатлетическим эстафетам в Назарово и Бородино.
Активисты совета молодёжи Бородинского разреза побывали в гостях у дошколят детсада «Дюймовочка»: рассказали детям о главном празднике страны и подарили в каждую группу энциклопедии о Великой Отечественной войне. Маленькие патриоты и педагоги в свою очередь пригласили горняков на концерт в честь Дня Победы.
В праздничный день горняки, железнодорожники и заводчане присоединились к общегородским мероприятиям. В Бородино, Назарово, Шарыпово они прошли с портретами героев в «Бессмертном полку», возложили цветы к мемориалам, почтили память всех павших минутой молчания. А вечером в городах ответственности СУЭК-Красноярск зажглись сотни огней — жители объединились на акциях «Свеча памяти» и «Лучи Победы».
Память не ограничивается праздничными днями, она продолжается в делах. На этой неделе сотрудники Берёзовского разреза вместе с учениками Профклассов. ФМ высадят аллею во дворе школы № 1 в Шарыпово, чтобы живые деревья стали символом торжества жизни и благодарности героям. Активисты совета молодёжи предприятия также отправятся в детские сады, чтобы рассказать малышам о беспримерном подвиге их предков. Так горняки хранят то, что дороже всего: память о тех, кто подарил миру свободу. Она не меркнет, живёт в каждом из нас — тихая, светлая, негромкая, но вечная.