Негаснущая память: горняки СУЭК-Красноярск отпраздновали День Победы

Память не ограничивается праздничными днями, она продолжается в делах. На этой неделе сотрудники Берёзовского разреза вместе с учениками Профклассов. ФМ высадят аллею во дворе школы № 1 в Шарыпово, чтобы живые деревья стали символом торжества жизни и благодарности героям. Активисты совета молодёжи предприятия также отправятся в детские сады, чтобы рассказать малышам о беспримерном подвиге их предков. Так горняки хранят то, что дороже всего: память о тех, кто подарил миру свободу. Она не меркнет, живёт в каждом из нас — тихая, светлая, негромкая, но вечная.