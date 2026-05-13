Запрет для контейнерных линий могут сузить до 10 ушедших из России компаний

По информации «Ъ», наиболее поздний из вариантов предполагает, что запрет будет распространяться только на деятельность десяти компаний, которые ушли из России в 2022 году. Среди них — датская Maersk, французская CMA CGM, германские Hapaq-Lloyd и BREB, голландская Samskip, гонконгская OOCL, британская X-Press Container Line (UK) Limited, корейские KMTC и HMM и японская ONE. При этом даже им разрешат получить постоянный доступ — но только при создании совместного предприятия (СП) в российской юрисдикции, где доля российского участника превышает 50%. Также потребуется страхование P&I или его подтверждение (перестрахование) в России и оформление паспортов транспортной безопасности для всех судов, вовлеченных в перевозки в РФ.