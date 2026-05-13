Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудникам МЧС Казахстана вручили ключи от новых квартир

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана прошла церемония вручения ключей от квартир сотрудникам ведомства.

Источник: DKNews.kz

Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, передает DKNews.kz.

Ключи спасателям вручил министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Арипов.

Квартиры получили сотрудники нескольких подразделений.

Жильё получили работники:

Комитета промышленной безопасности; государственного материального резерва; Центра медицины катастроф МЧС; «Казавиаспас» МЧС; Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны.

Во время церемонии глава ведомства подчеркнул важность поддержки сотрудников системы гражданской защиты.

«От имени Главы государства в знак признания и благодарности за профессионализм, мужество и ежедневный труд во имя безопасности наших граждан вы получили ключи от квартир. Государство высоко ценит вклад каждого сотрудника системы гражданской защиты и продолжит работу по поддержке спасателей и их семей. Уверен, что спасатели и дальше будут с честью выполнять свою миссию», — отметил Чингис Арипов.

Поддержка спасателей остаётся одним из приоритетов.

В МЧС отметили, что инициатива стала знаком признания труда специалистов, которые ежедневно обеспечивают безопасность граждан и стабильную работу системы чрезвычайного реагирования.

Ведомство продолжает работу по социальной поддержке сотрудников и созданию комфортных условий для спасателей и их семей.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше