Сотрудникам МЧС Казахстана вручили ключи от новых квартир

Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, передает DKNews.kz.
Ключи спасателям вручил министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Арипов.
Квартиры получили сотрудники нескольких подразделений.
Жильё получили работники:
Комитета промышленной безопасности; государственного материального резерва; Центра медицины катастроф МЧС; «Казавиаспас» МЧС; Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны.
Во время церемонии глава ведомства подчеркнул важность поддержки сотрудников системы гражданской защиты.
«От имени Главы государства в знак признания и благодарности за профессионализм, мужество и ежедневный труд во имя безопасности наших граждан вы получили ключи от квартир. Государство высоко ценит вклад каждого сотрудника системы гражданской защиты и продолжит работу по поддержке спасателей и их семей. Уверен, что спасатели и дальше будут с честью выполнять свою миссию», — отметил Чингис Арипов.
Поддержка спасателей остаётся одним из приоритетов.
В МЧС отметили, что инициатива стала знаком признания труда специалистов, которые ежедневно обеспечивают безопасность граждан и стабильную работу системы чрезвычайного реагирования.
Ведомство продолжает работу по социальной поддержке сотрудников и созданию комфортных условий для спасателей и их семей.