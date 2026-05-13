Омское машиностроительное конструкторское бюро попало под санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против ряда российских компаний и физических лиц. Указ связан с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 мая 2026 года.
В санкционный список вошли 32 российские компании. Среди них — «Омское машиностроительное конструкторское бюро». Также в перечне указаны «РТ-комплектация», связанная с «Ростехом», «Сибэнергомаш», «Пермские промышленные технологии», «Техноинторг», «Таврида Электрик», «Стройэнергоактив» и другие организации.
Кроме компаний, ограничения затронули 34 физических лица. Как сообщается, часть из них является руководителями предприятий, попавших в список.
Санкции предусматривают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов и научного сотрудничества. По данным агентства «Прайм», ограничения введены на 10 лет.