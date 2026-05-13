В России резко подешевела одна из ягод: в чем причина

Стоимость клубники в российских торговых сетях к середине мая этого года снизилась на 28% по сравнению с началом апреля. Сейчас минимальная цена на эту ягоду начинается от 800 рублей за кг, тогда как месяцем ранее она составляла около 1120 рублей. Об этом сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, передает РИА Новости.