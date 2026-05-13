В России резко подешевела одна из ягод: в чем причина

Стоимость клубники в российских торговых сетях к середине мая этого года снизилась на 28% по сравнению с началом апреля. Сейчас минимальная цена на эту ягоду начинается от 800 рублей за кг, тогда как месяцем ранее она составляла около 1120 рублей. Об этом сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, передает РИА Новости.
В АКОРТ объясняют изменение цен поступлением первого урожая российской клубники и расширением ассортимента. По данным ассоциации, в начале мая доля отечественной ягоды в сетевой рознице достигла примерно 40% и продолжит увеличиваться по мере развития сезона.
Отмечается, что спрос на ягоды в России продолжает стабильно расти. По оценкам торговых сетей, входящих в АКОРТ, ежегодный прирост потребления составляет 8−12% в натуральном выражении.
Одним из главных факторов роста специалисты называют популярность здорового образа жизни. Покупатели все чаще включают ягоды в ежедневный рацион, рассматривая их как полезный продукт с высокой пищевой ценностью.
