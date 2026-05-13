Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ принял решение по Wildberries, OZON и «Белпочта» касаемо цен и тарифов

МАРТ признал Wildberries и OZON доминирующими игроками рынка маркетплейсов.

Источник: Комсомольская правда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли признало маркетплейсы Wildberries и OZON, а также предприятие «Белпочта» доминантами на республиканском уровне. Это повлечет изменение тарифов.

В МАРТ рассказали о проведенном анализе двух товарных рынков: услуг владельцев интернет-площадок и услуг доступа к системе учета почтовых отправлений. По итогам анализа в Государственный реестр доминантов включили Wildberries (компания «ИМВБРБ»), OZON («Интернет Решения»). А в реестр по услугам доступа к системе учета почтовых отправлений включили «Белпочту». В итоге для данных организаций установил порядок формирования и применения тарифов.

— Тарифы должны быть экономически обоснованными, — подчеркнули в МАРТ.

Таким образом для Wildberries, OZON и «Белпочта» в Беларуси установили способ ценового регулирования на основании порядка установления и применения тарифов.

Еще реестр производителей школьной формы создается в Беларуси — как пользоваться.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше