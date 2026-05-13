МАРТ принял решение по Wildberries, OZON и «Белпочта» касаемо цен и тарифов

В МАРТ рассказали о проведенном анализе двух товарных рынков: услуг владельцев интернет-площадок и услуг доступа к системе учета почтовых отправлений. По итогам анализа в Государственный реестр доминантов включили Wildberries (компания «ИМВБРБ»), OZON («Интернет Решения»). А в реестр по услугам доступа к системе учета почтовых отправлений включили «Белпочту». В итоге для данных организаций установил порядок формирования и применения тарифов.