МАРТ принял решение по Wildberries, OZON и «Белпочта» касаемо цен и тарифов

Министерство антимонопольного регулирования и торговли признало маркетплейсы Wildberries и OZON, а также предприятие «Белпочта» доминантами на республиканском уровне. Это повлечет изменение тарифов.
В МАРТ рассказали о проведенном анализе двух товарных рынков: услуг владельцев интернет-площадок и услуг доступа к системе учета почтовых отправлений. По итогам анализа в Государственный реестр доминантов включили Wildberries (компания «ИМВБРБ»), OZON («Интернет Решения»). А в реестр по услугам доступа к системе учета почтовых отправлений включили «Белпочту». В итоге для данных организаций установил порядок формирования и применения тарифов.
— Тарифы должны быть экономически обоснованными, — подчеркнули в МАРТ.
Таким образом для Wildberries, OZON и «Белпочта» в Беларуси установили способ ценового регулирования на основании порядка установления и применения тарифов.
