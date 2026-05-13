Центр «Мой бизнес» Хабаровского края расширил перечень услуг

Хабаровский краевой центр «Мой бизнес» запустил прием заявок на получение комплексных услуг. Местные предприниматели могут воспользоваться поддержкой по семи различным направлениям, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Среди популярных комплексных услуг предпринимателю могут предложить разработку сайта, цифровизацию бизнеса, настройку и подключение к системе «Честный знак». Однако вышеперечисленным список мер поддержки, осуществляемых в рамках президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», не ограничивается.
Желающие также могут воспользоваться услугами содействия в размещении на электронных торговых платформах, диагностики бизнеса, разработки стратегических и финансовых решений, продвижения.
— В условиях высокой конкуренции бизнесу уже недостаточно просто производить качественный продукт — нужно уметь грамотно его упаковать, продвигать и доносить до клиента. Комплексные услуги — это работа «под ключ», которую мы проводим вместе с предпринимателем и проверенным подрядчиком, решая конкретную задачу и доводя ее до реального результата: работающего сайта, настроенной рекламы или понятной финансовой модели, — рассказала директор центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова.
Воспользоваться мерами поддержки могут предприниматели, ведущие свою деятельность на территории Хабаровского края и официально зарегистрированные как субъекты МСП. Приоритет получают те, кто в прошлом году услугами центра не пользовался. Кроме того, преимущество есть у резидентов бренда «Сделано в Хабаровском крае», субъектов МСП, работающих в муниципалитетах региона, социальных предпринимателей, участников и ветеранов СВО, а также у членов их семей. Вместе с тем возобновилась и запись на консультативные услуги бизнес-центра. Желающие открыть свое дело могут узнать о маркетинге, бизнес-планировании, участии в государственных и муниципальных закупках, электронной торговле, логистике.
В числе тем для изучения также числятся правовое и финансовое сопровождение деятельности, внедрение IT-решений, автоматизация процессов, патентирование. Помимо прочего, в разделе с данными мерами поддержки на сайте появились две новые категории. Первая — «Участникам СВО и членам их семей» — дает право бесплатно получить консультации по самым разным вопросам ведения бизнеса. Вторая — «Налоговая реформа 2026» — действует для субъектов МСП и самозанятых, нуждающихся в помощи финансистов и бухгалтеров для оптимизации налоговой нагрузки и перехода на новые режимы.