Центр «Мой бизнес» Хабаровского края расширил перечень услуг

Воспользоваться мерами поддержки могут предприниматели, ведущие свою деятельность на территории Хабаровского края и официально зарегистрированные как субъекты МСП. Приоритет получают те, кто в прошлом году услугами центра не пользовался. Кроме того, преимущество есть у резидентов бренда «Сделано в Хабаровском крае», субъектов МСП, работающих в муниципалитетах региона, социальных предпринимателей, участников и ветеранов СВО, а также у членов их семей. Вместе с тем возобновилась и запись на консультативные услуги бизнес-центра. Желающие открыть свое дело могут узнать о маркетинге, бизнес-планировании, участии в государственных и муниципальных закупках, электронной торговле, логистике.